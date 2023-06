Stiri pe aceeasi tema

- Salariile profesorilor au starnit situații nedorite in Romania, dupa ce angajații din școlile de stat și cadrele didactice au declarat greva și au facut proteste in București și nu numai. Dupa multe negocieri și presiuni, Guvernul a aprobat OUG de majorare a salariilor din invațamant. Iata cum au raspuns…

- Guvernul a aprobat joi ordonanta care stabileste majorari ale salariilor in invatamant, cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice si cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic, deși sindicatele au anunțat ca resping oferta și continua greva.

- Guvernul s-a reunit in ședința, joi, pentru a emite o Ordonanța de Urgența privind creșterea cu 1.000 de lei brut, lunar, a salariului pentru cadrele didactice, și 400 de lei brut, lunar, pentru cele nedidactice. Sindicaliștii anunța ca de marți vor continua acțiunile de protest.

- Ședința de Guvern din data de 1 iunie 2023 are pe ordinea de zi și Ordonanța de Urgența care va reglementa marirea salariilor profesorilor. Actul normativ se intituleaza “PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul național de invațamant…

- Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, creșterea salariilor din educație cu 1000 lei brut lunar. Suma reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, care se va regasi in noua lege de salarizare, aplicabila de la 1 ianuarie…

- In cazul in care profesorii vor accepta noua oferta, Guvernul va adopta joi prin Ordonanța de Urgența creșterea salariilor in Educație cu 1.000 de lei brut lunar care reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, ce se va regasi in viitoarea lege a salarizarii și care…

- Guvernul a venit aseara cu o noua oferta mai buna pentru cadrele didactice, in incercarea de a opri greva din Educatie. A mai adaugat inca 1.500 de lei la propunerea anterioara, astfel ca profesorii ar urma sa primeasca doua prime de 2.000 de lei in iunie si in octombrie. De asemenea sindicatelor li…

- Sindicatele au anunțat ca au cerut joi seara o creștere in bloc a tuturor salariilor din Invațamantul preuniversitar cu 25% și ca Guvernul are timp pana maine, cand va fi o noua runda de negocieri, sa faca toate calculele și sa ofere un raspuns. In școli este a patra zi de greva generala, iar greva…