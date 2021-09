Guvernul a aprobat obligativitatea certificatului COVID pentru acces la anumite activităţi în localităţile cu incidenţă peste 3 la mie Guvernul a aprobat vineri, prin hotarare, obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta a infectarilor cu SARS-CoV-2 este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau egala cu 6 la mia de locuitori.



In judetele/localitatile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori se instituie o serie de norme pentru desfasurarea anumitor activitati economice, permise doar cu participarea urmatoarelor categorii de persoane:



