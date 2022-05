Guvernul a aprobat o OUG privind tichetele sociale pentru persoanele vulnerabile „Guvernul a aprobat doua dintre masurile importante cuprinse in programul Sprijin pentru Romania. Este vorba de prima masura, cea referitoare al tichetele sociale si cea de-a doua masura e cea cu privire la ajustarea de pret aferenta contractelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile. In ceea ce priveste tichetele sociale, valoarea tichetului social este de 250 lei aprobata de Guvern, odata la doua luni pentru sase categorii importante de beneficiari care se afla in risc de deprivare materiala si risc de saracie extrema. Prima categorie o constituie pensionarii cu venit net lunar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

