Guvernul a adoptat miercuri un proiect de ordonanta de urgenta prin care cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala din regiunile de dezvoltare ale Romaniei primesc atributii si rol de Autoritati de Management. "A fost adoptata o ordonanta de urgenta care revolutioneaza sistemul de gestiune al fondurilor europene in ceea ce priveste derularea acestora prin Agentiile de Dezvoltare Regionala. Asa cum bine stiti, in momentul de fata unul dintre cele mai performate programe operationale cu fondurile europene, atat in exercitiul financiar 2014-2020, cat si in cel precedent, 2007-2013, a fost Programul…