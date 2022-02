Guvernul a aprobat, luni, reglementarile pe baza carora Ministerul Dezvoltarii va oferi autoritatilor publice locale subventie pentru plata facturilor de termoficare. Conform unui comunicat transmis de Ministerul Dezvoltarii, pana la epuizarea bugetului initial, de 400 de milioane de lei, destinat subventiilor pentru termoficare, ministerul va continua sa acorde sprijin pentru facturile pentru lunile ianuarie si februarie ale anului in curs, dar, suplimentar, la cererea autoritatilor locale, va putea acorda si fonduri in plus. ‘In baza reglementarilor in vigoare pana acum, ministerul avea posibilitatea…