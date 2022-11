Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ propune o investitie pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de transport public de calatori, aprobata in cadrul Pilonului I – obiectivul „Componentei C4. Transport sustenabil” din Planul National de Redresare si Rezilienta, arata comunciatul de presa al Guvernului. …

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a semnat contractele de finantare pentru trei rute turistice si culturale incluse in Componenta 11 ndash; Turism si Cultura a Planului National de Redresare si Rezilienta: ruta castrelor, ruta castelelor si ruta cetatilor. Aceste rute sunt incluse in…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, cu 92 de voturi „pentru, 22 „impotriva” si patru abtineri, un proiect legislativ prin care demnitarii si alesii locali urmeaza sa primeasca indemnizatii marite, informeaza AGERPRES . Potrivit senatorilor UDMR Turos Lorand si Fejer-Laszlo Odon, autorii amendamentul…

- Premierul a anuntat ca au fost discutate masurile pe care le vom adopta la nivelul Guvernului in ceea ce priveste compensarea pretului la carburant. ”Rog ministerul Energiei si ministerul Finantelor ca in sedinta de Guvern de saptamana viitoare sa adoptam actul normativ”, a spus premierul Ciuca. El…

- Nu mai avem turism, ne trebuie un ministru care se pricepe, striga disperati proprietarii agentiilor de vacante! The post ANAT cere demisia ministrului de la Turism. Bugetul pentru promovarea Romaniei, de zece ori mai mic decat ar fi fost necesar first appeared on Money .

- A fost prelungit termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale in cadrul programului ”Romania atractiva” „Noul termen este 30 septembrie, fața de 21 septembrie, cum fusese stabilit inițial. De asemenea, perioada minima pe…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…

- Potrivit unei informari de presa transmisa de Guvern, intre modificarile se numara: „- Definirea/redefinirea unor termeni specifici activitatii de audit public intern; – Introducerea in Comitetului pentru Audit Public Intern a unui reprezentant al Curti de Conturi. – Stabilirea de atributii…