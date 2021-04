Guvernul a aprobat normele programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing Guvernul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentã Programului IMM Leasing, se arata într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.



La programul IMM Invest a fost eliminatã principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiarã.



Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing, precum si Schema de minimis aferenta Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor afiliate, depasirea…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat ca de vineri, 26 martie, finantatorii primesc dosare pentru programul “Noua Casa”. Guvernul a aprobat zilele trecute, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul „Noua Casa” și a introdus și alte obligații pentru beneficiari. Totodata,…

- Programul "Noua Casa" este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. "Incepand de astazi (joi - n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind…

- “Guvernul Romaniei a aprobat plafonul de garantare a Programului Noua Casa, editia 2021, in valoare de 1,5 miliarde de lei, iar prin Ordinul nr.441 din 24.03.2021, Ministerul Finantelor a diminuat comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantie”, se arata in comunicatul…

- Astfel, plafonul garanțiilor care pot fi emise in cadrul programului „Prima casa/ Noua casa" se va ridica in 2021 la 1,5 miliarde de lei, fața de plafonul de doua miliarde de lei alocat anul trecut, arata proiectul de hotarare al Ministerului Finanțelor. Mii de romani s-au retras de pe listele…

- Ministerul Finantelor a imprumutat, luni, 951,4 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 31 de luni, la un randament mediu de 1,99% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Citește și: DECIZIE…

- Hotarârea de Guvern privind procedura de amânare a ratelor la credite înca nu a aparut în Monitorul Oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial în dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor.Patru…

- Romania a inregistrat anul trecut un deficit bugetar de 101,92 de miliarde de lei, echivalentul a 9,79% din Produsul Intern Brut (PIB), in contextul in care Guvernul a lasat mediului economic sume in valoare de 46,31 miliarde de lei ca ajutoare și facilitați pentru depașirea pandemiei de coronavirus,…