Guvernul a aprobat normele metodologice pentru programele IMM Invest, IMM Factor şi IMM Leasing Guvernul a aprobat in aceasta saptamana normele metodologice pentru programele IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing. In 2021, plafonul de garantare pentru programul IMM Invest este de 15 miliarde de lei, din care 1 miliard de lei sunt destinați subprogramului AGRO IMM Invest. „In ceea ce priveste Programul IMM Invest, a fost eliminata principala constrangere a beneficiarilor in accesarea […] Citește Guvernul a aprobat normele metodologice pentru programele IMM Invest, IMM Factor si IMM Leasing in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

