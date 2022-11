Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat proiectul de lege privind organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, potrivit Agerpres. Conform…

- Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice de aplicare a Programului „Masa calda in scoli”, fiind definite situatiile in care unitatile de invatamant beneficiaza de acest proiect si normele minime obligatorii de pregatire a mesei pentru prescolari si elevi

- Social Cu cat se majoreaza venitul minim de incluziune / Guvernul a aprobat normele metodologice septembrie 16, 2022 12:48 Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, prin care, recent, a fost implementata reforma privind venitul minim de incluziune. In cadrul…

- Guvernul a aprobat, vineri, normele metodologice de aplicare a venitului minim de incluziune, dar si conditiile in care nu se mai acorda ajutorul. De asemenea, au fost simplificate unele formulare, astfel incat sa faciliteze munca primariilor care trebuie sa implementeze masurile. Fii la curent…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de lege privind protectia sistemelor informatice ale autoritatilor si institutiilor publice in contextul invaziei declansate de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege stabileste cadrul juridic si institutional…

- „Modificarile aduse prin prezentul act normativ vizeaza suplimentarea sumelor existente alocate prin bugetul MADR pe anul 2022 cu suma de 480.000.000 lei, valoarea totala a schemei in anul 2022 devenind in prezent 817.000.000 lei. Luam toate masurile ca sa ne asiguram de continuarea aplicarii schemei…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Guvernul a aprobat acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui copil, nu numai la primul copil, cum era pana acum. Marius Budai a afirmat, la finalul sedintei Executivului, ca prin aceasta ordonanta s-au extins categoriile de lucratori…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…