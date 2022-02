Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca a semnat continuarea Programului „Noua Casa”, plafonul alocat in acest an urmand sa fie la nivelul celui de anul trecut, informeaza Digi24 . De asemenea, saptamana viitoare ar putea avea loc lansarea Programului IMM…

- „Astazi am semnat si continuarea programului 'Noua Casa', acordarea plafonului pe acest an, care se va mentine la nivelul de anul trecut in prima faza si, in functie de evolutia programelor, de fapt la toate, in functie de evolutia programelor, vom suplimenta plafoanele. Ce mi-as dori este ca ele sa…

- “Ministerul Finantelor a elaborat Proiectul Ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, prin care se propune aprobarea a patru programe de garantare: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL…

- Guvernul iși propune ca, pana la sfarșitul lunii martie, toate mecanismele de aplicare a programelor de sprijin pentru IMM-uri. „Am discutat ieri cu șefii celor trei fonduri aflate in subordinea Ministerului Finanțelor și, in cel mai scurt timp, vom avea textul primei hotarari de guvern, pe care o vom…

- Executivul a aprobat marti prelungirea programului IMM Invest si a subprogramului Agro IMM Invest, care beneficiaza in 2022 de un plafon de zece miliarde de lei, a anuntat, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Potrivit lui Caciu, plafonul pentru cele doua programe este de 10 miliarde de lei pentru anul viitor. “Pe de o parte s-a plecat de la rezultate – programele au functionat foarte bine – si e un semnal ca Guvernul intentioneaza in continuare sa finanteze economia prin orice fel de instrumente, mai…

- Guvernul a adoptat bugetul asigurarilor sociale, care asigura și creșterea punctului de pensie cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2022, a anunțat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor. Potrivit acestuia, valoarea punctului de pensie creste de la 1.442 lei, cat este in prezent, la 1.586 lei. Actul normativ…

- Comisia Europeana a transferat, joi, Romaniei, 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinantare, reprezentand echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…