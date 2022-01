Guvernul a aprobat noile restricții. Masca medicală, impusă în spațiile deschise. Starea de alertă, prelungită cu 30 de zile Guvernul a adoptat, joi, o hotarare prin care prelungește starea de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022 pentru inca 30 de zile, potrivit unui comunicat al executivului. Hotararea de Guvern impune și obligativitatea purtarii maștii de protecție, doar de tip medical sau FFP 2, atat in interior, cat și in […] The post Guvernul a aprobat noile restricții. Masca medicala, impusa in spațiile deschise. Starea de alerta, prelungita cu 30 de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Hotararea de Guvern cu noile restricții a fost aprobata in ședința de Guvern de joi, iar noile masuri intra in vigoare de sambata. Masca de protecție ar putea deveni insa obligatorie și in spațiile deschise chiar mai devreme, a spus la Digi24 șeful DSU, Raed Arafat.

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței Executivului…

