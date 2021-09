Guvernul a aprobat noile măsuri propuse de CNSU în contextul pandemiei de COVID-19 Guvernul a aprobat, joi, prin hotarare, noile masuri propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, stabilind, intre altele, ca persoanele vaccinate anti-COVID din localitatile unde rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori se pot deplasa in afara locuintei locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20,00 - 5,00. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin actul normativ s-au stabilit urmatoarele: - cresterea de la 6 ani la 12 ani a varstei pana la care copiii sunt exceptati de la obligatia prezentarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

