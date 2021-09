Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 septembrie, printr-o Hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori…

- Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș, intrunit vineri, 17 septembrie, a adoptat urmatoarea hotarare: Art.1. (1) Pentru localitațile prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarare, localitați in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 locuitori se stabilesc urmatoarele…

- Incidenta imbolnavirilor de COVID-19 a trecut vineri de 2 in Bucuresti, conform datelor transmise de autoritati. Acest lucru inseamna ca se vor impune restricții in ceea ce privește numarul de persoane care pot participa la diverse evenimente și condițiile in care pot participa. Astfel, la nunti, botezuri…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat,ieri, printr-o noua hotarare, propunerea privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica…

- CNSU a adoptat noi masuri in contextul pandemiei. Daca incidența este intre 3 și 6 la mia de locuitori, nunțile și botezurile pot fi organizate in spații inchise doar cu invitați vaccinați, testați sau trecuți prin boala, cu participarea a maximum 200 de persoane. Comitetul National pentru Situatii…

- Autoritațile au decis astazi instituirea de noi restricții care se vor aplica acolo unde rata de infectare este mai mare de 3 la mia de locuitori. Certificatul verde devine astfel obligatoriu daca vrei sa mergi la restaurant sau la un spectacol. Pașaportul de vaccinare ar urma sa devina obligatoriu…

- septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați din anumite domenii economice, daca incidența cumulata la 14 zile este mai…

- ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 16 septembrie 2021, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19”, a transmis, joi, CNSU. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfasurarii unor…