Guvernul a aprobat noi proiecte strategice in parteneriat public privat. Doua vizeaza judetul Constanta

- Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care se aproba inca 8 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe langa alte 13 proiecte care au fost deja aprobate. Astfel, prin actul normativ…

- Guvernul a introdus, joi, opt noi proiecte strategice de investiții pe lista celor care urmeaza a fi pregatite și atribuite in parteneriat public-privat (PPP) de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.Potrivit surselor citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea care da atributii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) in ceea ce priveste proiectele strategice de investitii derulate in parteneriat public - privat.

- Guvernul a aprobat in ultima sa sedinta trei proiecte privind construirea si operarea in parteneriat public – privat a unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem, dar si construirea a doua spitale regionale in zona Timisoara si Braila-Galati, proiecte ce vor fi derulate in parteneriat…

- Guvernul a adoptat astazi, prin Hotarare, al doilea pachet de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Potrivit Guvernului Romaniei, cele opt proiecte de investitii strategice sunt: 1. Amenajarea…

- Guvernul va aproba joi noi proiecte care ar urma sa fie realizate in parteneriat public-privat, a anunțat premierul Viorica Dancila. Printre proiecte se afla realizarea unor spitale regionale, a aeroportului București Sud, o fabrica de mașini electrice și canalul Siret-Baragan.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public privat (PPP), printre care construirea unei banci nationale de sange, plasma umana si celule stem, a doua spitale regionale, a Aeroportului…

- Executivul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta, programul ”Investeste in tine”, ce va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de stat, de pana la 40.000 de lei, pentru educatie, sanatate, sport si cultura,…