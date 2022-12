Guvernul a aprobat luni un act normative care prevede o majorare salariala pentru personalul care gestioneaza programele operationale aferente perioadei de programare 2021 – 2027 si PNRR. Potrivit unui comunicat al Guvernului, majorarea are in loc in vederea realizarii investitiilor cuprinse in PNRR si pentru a asigura un aparat de lucru suficient de adecvat care […] Articolul Guvernul a aprobat majorarea salariilor angajatilor care lucreaza la proiectele europene si PNRR a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .