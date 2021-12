Stiri pe aceeasi tema

- uvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, 8 decembrie, un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Guvernul a aprobat vineri, o hotarare prin care ziua de luni 29 noiembrie este declarata zi libera nelucratoare, astfel ca angajații instituțiilor publice vor avea parte de o minivacanța de cinci zile cu ocazia Sfantului Andrei și Zilei Naționale a Romaniei. Prin aceasta hotarare, se face punte intre…

- Guvernul a stabilit ca luni, 29 noiembrie, sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti, 30 noiembrie, si miercuri, 1 decembrie, sunt zile libere nelucratoare conform Codului Muncii. „Guvernul a stabilit ca data de 29 noiembrie 2021 sa fie zi libera pentru…

- Guvernul a aprobat, in ședința online de joi seara, alocarea a peste 310 milioane de lei din Fondul de rezerva pentru 31 de unitați administrativ-teritoriale in vederea asigurarii continuitații serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populației. Executivul a aprobat…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, obiectivul, in valoare totala de 47.833.000 lei, va fi…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 3 noiembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, depunerea de catre Consiliul Județean Mureș a opt proiecte in vederea obținerii de finanțare prin intermediul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny". Cele opt proiecte au valoarea totala de…

- Testele PCR anti-Covid-19 vor costa 300 de lei la instituțiile medicale publice, iar cele pentru depistarea anticorpilor 35 de lei. O decizie in acest sens a fost luata astazi de catre miniștri.

- Fara trotinete pe trotuar. Guvernul a aprobat regulile de circulație pentru trotinetele electrice. Guvernul a aprobat ieri o hotarare prin care reglementeaza circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Astfel, accesul cu trotinetele electrice este interzis pe trotuar, circulația acestor…