Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat in sedinta de luni proiectul Legii bugetului de stat pentru 2022 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022."Proiectul de buget pentru 2022 este configurat pe urmatorul cadru economic comunicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza: crestere…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) cumpara o cantitate uriașa de gaze naturale. Este vorba de de aproape 350.000 MWh. Achiziția se va face prin intermediul Bursei Romane de Marfuri. Bugetul achiziției este de peste 107 milioane de lei fara TVA. Compania folosește gaze naturale in procesul de producție…

- In urma discutiilor din cadrul Consiliului Tripartit, Guvernul va majora salariul minim brut pe economie cu aproape 11-, ceea ce inseamna o crestere neta de 10 procente. Salariul minim net este de 1.386 lei, ceea ce ar inseamna o crestere de 138 de lei pe luna. Majorarea se va aplica de la inceputul…