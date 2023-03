Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Informații și detalii importante furnizate potențialilor beneficiari, cu privire la noua linie de finanțare pentru impaduriri La sediul Consiliului Județean Ilfov, s-au intalnit, la inceputul lunii martie, reprezentanți ai Prefecturii Ilfov, prefectul Simona Neculae și subprefectul Andrei Scutelnicu,…

- Secretarul de stat Bogdan-Radu Balanișcu, prezent la Botoșani, pentru promovarea Campaniei Naționale de Impaduriri 2022-2026 Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a lansat, in aceasta primavara, o acțiune de promovare, la nivel național, a Campaniei Naționale de Impaduriri 2022-2026, finanțata…

- Instituția Prefectului Bacau a organizat vineri, 10 martie, la inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) o intalnire de lucru cu reprezentanții unitaților administrativ teritoriale, cu fermierii și proprietarii de terenuri pretabile pentru impaduriri din județ interesați de Campania…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor anunța ca, incepand din aceasta primavara, va da drumul promovarii Campaniei Naționale de Impaduriri 2022-2026, finanțata prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In acest context, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a dispus ca secretarii de stat…

- Ministerul Mediului arata, intr-un comunicat de presa, ca Executivul a aprobat, in sedinta de Guvern de miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Administratiei Nationale ”Apele Romane” (ANAR). Astfel, in acest an, bugetul de venituri al ANAR este de 1,9 miliarde de lei, mai mare…

- Timișul se numara printre județele pentru care Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor au semnat, miercuri, șapte contracte de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acestea se refera la piste de biciclete pe…

- Primele 7 contracte de finantare prin componenta C 11 ndash; Turism si cultura din Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR au fost semnate intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ndash; a anuntat ministrul Cseke Attila.Contractele…