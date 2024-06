ELLE New Media AWARDS 2024: Atmosferă

Iată cum a fost atmosfera de la ELLE New Media AWARDS 2024 și descoperă fotografiile surprinse în cadrul evenimentului organizat la Clubul Diplomatic.ELLE România a desemnat pentru al nouălea an la rând cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards, cel mai stylish eveniment dedicat… [citeste mai departe]