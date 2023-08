Guvernul a aprobat, joi, hotararea privind infiintarea Registrului National de Cancer, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „A fost aprobata Hotararea de Guvern privind infiintarea Registrului National de Cancer, care va duce, in scurt timp, la o colectare unitara a informatiilor privind toate tipurile de cancer, in vederea monitorizarii incidentei cancerelor la […] The post Guvernul a aprobat infiintarea Registrului National de Cancer. Raportarile, obligatorii pentru intreg sistemul medical din Romania, fie public sau privat appeared first on Știri online, ultimele…