- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, potrivit Agerpres. "Tot pentru zona de investitii a fost aprobata, in sedinta de guvern din…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui camin studentesc la Universitatea de Vest din Timisoara cu o valoare de 138 de milioane de lei, a anuntat joi seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost aprobata hotararea de guvern pentru adoptarea indicatorilor…

- Guvernul a aprobat in prima lectura in sedinta de joi mai multe proiecte de acte normative, printre care si pe cel privind programul IMM Leasing, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In aceasta sedinta de guvern au fost dezbatute in prima lectura si adoptate in vederea primirii…

- Consiliul Local (CL) Suceava a aprobat, in ultima sedinta a deliberativului, indicatorii tehnico-economici pentru Sala Polivalenta, a anuntat, marti, primarul Ion Lungu. Potrivit primarului, valoarea totala a investitiei pentru Sala Polivalenta din municipiul Suceava, ce va avea o capacitate de 5.000…

- Guvernul a aprobat modificarea statutului Companiei Nationale de Investitii astfel incat, practic, CNI va putea extinde aria lucrarilor pe care le poate desfasura in vederea derularii proiectelor cu finantare europeana din exercitiul financiar urmator 2021-2027, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, ca proiectul referitor la conducta de transport de gaze naturale Sighetu Marmatiei - Viseu de Sus - Borsa sa fie declarat de importanta nationala, in vederea facilitarii obtinerii tuturor avizelor si a derularii procedurilor necesare pentru derularea acestei…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, alocarea unei sume de aproximativ 100 de milioane de euro, din Programul Operational Asistenta Tehnica, pentru pregatirea proiectelor aferente urmatorului exercitiu financiar 2021 - 2027, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta prin care se aloca 200.000.000 lei pentru derularea, pe o perioada de 4 luni, prin intermediul mass-media, a unei campanii de informare a cetatenilor cu privire la regulile ce trebuie respectate pe perioada starii de urgenta si dupa 15 mai, a anuntat sefului…