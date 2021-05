Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- “Am avut o intalnire foarte productiva cu doamnele comisar Adina Valean si Margrethe Vestager. Le multumesc amandurora pentru sprijinul acordat prioritatilor Romaniei din domeniul transporturilor si, cu precadere, proiectelor ce le dorim finantate prin PNRR”, a scris Drula pe pagina sa de Facebook.…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut astazi, din nou, premierului Florin Cițu și Ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sa includa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intregul traseu al autostrazii A7, de la Ploiești pana la Siret și nu doar…

- Secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Corina Atanasiu (USR), a declarat, duminica, la Focsani, ca Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu inseamna autostrazi si ziduri, ci reforme, si nu poate fi "un panaceu care sa rezolve toate problemele sistemice…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca atat el, cat și și instituția pe care o conduce se lupta cu toata forța pentru ca Autostrada A7 sa fie inclusa la finanțare cu fonduri europene in Planul Național de Redresare și Reziliența, iar aceasta sa fie construita pana la Siret și…

- Cristian Ghinea afirma ca „titulari de reforma” –entitatile care vor putea accesa fonduri prin PNRR – vor putea fi nu doar ministere, agentii, primari, Consilii Judetene, ci si entitati din zona privata. „Am decis sa fie si entitati private care sa-si asume parte din aceste tinte, ca vorbim de ONG-uri,…

- RESITA – Primarul Ioan Popa spune ca sunt sperante ca, in decembrie 2022, sa avem arealul schiabil functional! Seful administrativului resitean a dorit sa prezinte in ce faza suntem cu proiectul: „Vreau sa va spun si in ce stadiu suntem acuma. Hotararea de Guvern este data, s-a dat ordin ca in 180…