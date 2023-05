Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei va incheia, pe o perioada de 4 ani, contracte de finantare cu autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea de locuinte sociale sau locuinte de necesitate, a decis, miercuri, Guvernul, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Dezvoltarii asigura finantarea suplimentara pentru Cazinoul din Constanta La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, fonduri suplimentare pentru restaurarea Cazinoului din Constanta. Astfel, valoarea totala reavizata…

- N. D. Potrivit municipalitații ploieștene, la sfarșitul saptamanii trecute, primarul Andrei Liviu Volosevici a semnat contractul de finanțare pentru investiția ce prevede modernizarea uneia dintre cele mai cunoscute artere din oraș – Bulevardului Independenței- pe tronsonul cuprins intre sensul giratoriu…

- Guvernul a aprobat in ultima ședința proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Acest act va permite emiterea autorizațiilor de construcție in 65 de zile, termen care in prezent poate ajunge și la un an, anunța Ministerul Dezvoltarii. Documentul simplifica…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, noi reglementari pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Astfel, consolidarea seismica va fi urgentata.

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, in ședința de ieri, 51.477.000 de lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitați administrativ – teritoriale din județul Gorj afectate…

- Un nou proiect semnat pentru primaria Cavniv. „In scurta vizita pe care am efectuat-o zilele acestea la Bucuresti, am fost invitat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației unde am semnat:CONTRACT DE FINANȚARE pentru Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”. Construire…