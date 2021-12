Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, Strategia de Securitate Cibernetica a Romaniei si Planul de Actiune 2022-2027. Conform Executivului, strategia de securitate cibernetica reprezinta o tinta asumata in Planul National de Redresare si Rezilienta - PNRR.

- Actul normativ configureaza sintetic un program de actiune cuprinzator destinat sa asigure realizarea cu succes a obiectivelor de reforma asumate in ceea ce priveste cresterea traficului feroviar pana in anul 2026, se mentioneaza in comunicatul MTI.Documentul include: analiza preliminara a obiectivelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune într-un interviu pentru Agerpres ca nu va renunta la optimizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) atâta timp cât mai exista o sansa, în conditiile în care agricultura are alocati „zero…

- ROMANIA A PRIMIT 1,8 MILIARDE DE EURO, PRIMA TRANȘA DIN PNRR „Vești bune de la Bruxelles! Comisia Europeana a anunțat ca a virat astazi in contul Romaniei 1,8 miliarde de euro, reprezentand prima tranșa de bani aferenta Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Suma reprezinta 13% din granturile…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, susține ca nu vor crește și nici nu vor fi introduse noi taxe. Combaterea evaziunii fiscale și o mai buna colectare ar fi principalele direcții care sa duca la creșterea veniturilor. Ministrul susține ca a inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor…

- Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a împarți mai corect banii țarii pentru binele tuturor românilor!Am început analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care însoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia…

- Lupta politica de la varful statului roman iși gasește, din pacate, ecouri și in ceea ce privește PNRR-ul. Aud, tot mai des, voci care și-ar dori o reașezare sau o reevaluare a Programului. Ori asta, nu e de acceptat! A te juca cu destinul Romaniei și cu banii europeni, ca și condiție in formarea unui…