Guvernul a aprobat Hotărârea prin care stabilește organizarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării Guvernul a aprobat Hotararea prin care stabilește organizarea Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, care preia atribuțiile fostului minister al Tehnologiei și Informației. Minstrul de resort, Ciprian Teleman, a scris intr-un post pe Facebook, care sunt acțiunile intreprinse pana acum. „Ieri in ședința Guvernului Romaniei a fost aprobata Hotararea de Guvern privind organizarea Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Este un minister complex care preia și portofoliul fostului minister al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Circuitul de avizare a fost lung și lent.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore va fi modificata in acest an. “Sper sa gasim un consens politic in Parlament, va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la finalul acestei sesiuni parlamentare ea va fi aprobata. Eu imi doresc un consens politic mai larg decat consensul coalitiei. Acesta este…

- Comisarul european pentru Transporturi Adina Valean a explicat faptul ca fiecare stat european va decide condițiile de intrare in țara. Precizarile vin in contextul in care, miercuri, Comisia Europeana a propus un certificat verde european. „Nu este un pașaport. Este un document unic european, o dovada…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 martie 2021, Hotararea numarul 15. Pe langa actualizarea listei statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic, CNSU a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala pentru…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Premierul Florin Citu a precizat ca este nu doar o promisiune facuta de coalitia de guvernare, dar si o recomandare a institutiilor europene. De asemenea, ministrul Justiției, Stelian…

- Comisia Europeana a cerut, joi, Romaniei, sa aplice in cel mult doua luni reglementarile privind reducerea emisiilor poluante in sectorul industrial, anunta Executivul Uniunii Europene. „Comisia Europeana cere Romaniei sa alinieze legislatia nationala la Directiva UE privind emisiile industriale (Directiva…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, in urma cu scurt timp, ca Romania discuta cu Comisia Europeana posibilitatea de a produce unul dintre vaccinurile anti-Covid la Institutul Cantacuzino. „Am avut o comunicare cu Comisia Europeana, vom face un lucru mult mai bun. Vom incerca sa producem vaccinul la noi…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca Romania discuta cu Comisia Europeana posibilitatea de a produce unul dintre vaccinurile anti-Covid la Institutul Cantacuzino. Intrebat de ziariști daca Romania a demarat discuții pentru a cumpara vaccinul produs de Rusia sau de China, Florin Cițu a raspuns:…

- Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA ("CE Oltenia") sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat…