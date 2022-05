Un roman aflat in vacanta in Grecia, infectat cu variola maimutei

Grecia a confirmat duminica, 22 mai, un prim caz de variola a maimutei, la un roman care traieste in Marea Britanie si care venise in vacanta in Kefalonia, a precizat pentru DIGI24, medicul Nikos Koudounis.Prietena acestuia este si ea la spital, fara simptome, insa exista… [citeste mai departe]