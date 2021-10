Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Romania APROBA medicamentul Favipiravir pentru tratarea Covid-19 Romania APROBA medicamentul Favipiravir pentru tratarea Covid-19 Romania a decis sa aprobe utilizarea medicamentului Favipiravir in tratarea Sars-Cov-2. Masura a fost luata tocmai pentru a trata pacienții cu forme ușoare. Ministrul…

- Romania a decis sa aprobe utilizarea medicamentului Favipiravir in tratarea Sars-Cov-2. Masura a fost luata tocmai pentru a trata pacienții cu forme ușoare. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca Favipiravirul o sa fie eliberat doar in circuit inchis in spitale. „In protocolul de tratament…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, se teme ca numarul de paturi la ATI va fi insuficient. Numarul maxim de paturi pe care le-a avut Romania pentru pacienți COVID, in valurile anterioare, a fost puțin peste 1.600. La jumatatea lui octombrie s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri noi de COVID…

- Ministerul Sanatații anunța ca analizeaza posibilitatea eliberarii medicamentului FAVIPIRAVIR in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor, cu prescripție medicala, conform recomandarilor specialiștilor din Comisia de specialitate de boli infecțioase. Medicamentul FAVIPIRAVIR…

- Ministerul Sanatații ia in calcul ca medicamentul Favipiravir, folosit in cazurile de infectare cu Covid, de severitate medie, sa fie eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor. Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale,…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Atilla, s-a vaccinat marți dimineața cu a treia doza de vaccin anti-Covid. Marți, 28 septembrie 2021, Romania a dat startul campaniei de vaccinare anti-coronavirus cu a treia doza de ser. Cseke Attila a primit a treia doza la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Partidul Social Democrat solicita Guvernului sa prezinte cetațenilor care sunt sumele cheltuite pentru achiziția dozelor de vaccin anti-COVID-19. Afirmația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, ca astfel de informații ar fi „confidențiale” este inacceptabila, avand in vedere ca este vorba de bani publici,…