- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.) suplimentarea la 50.000…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca Guvernul merge pe egalizarea treptata a varstei de pensionare pentru femei și barbați la 65 de ani. In prezent, femeile se pensioneaza la 61 de ani, iar barbații, la 65. Potrivit ministrului, in afara de Romania, doar in Polonia…