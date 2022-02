Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei nu stie inca ce sume va cheltui pentru a ajuta marii consumatori sa faca fata exploziilor pietelor de gaze si energie. Mai mult, pentru ca tara noastra sa sustina afacerile avem nevoie de permisiune de la Uniunea Europeana. "Sumele despre care vorbim pot sa difere in functie…

- Este exclusa orice renegociere a PNRR pana in 2023, transmite purtatorul de cuvant al Guvernului. Dan Carbunaru a declarat ca Romania va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta. Declaratia vine in contextul in care ministrul Muncii,…

- „La data intrarii in vigoare a prezentei decizii inceteaza exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Nicolae-Radu Chiurtu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Energiei. Domnul Nicolae-Radu Chiurtu preda lucrarile si bunurile…

- Reguli noi pentru șoferi: Cursurile de conducere defensiva și prim-ajutor ar putea deveni obligatorii Reguli noi pentru șoferi: Cursurile de conducere defensiva și prim-ajutor ar putea deveni obligatorii Viitorii conducatori auto care vor sa obțina carnetul de conducere sau care au permisul suspendat,…

- Cei ce vor sa devina șoferi, dar nu numai ei, vor trebui sa invețe conducerea defensiva și regulile de prim ajutor. Este vorba despre un proiect de lege care a fost recent inregistrat la Senat și prin care se dorește identificarea unor „solutii normative raportate la nevoile sociale care se circumscriu…