Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Monica Althamer a anuntat, miercuri, ca guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se creeaza cadrul legal pentru revanzarea unor doze de vaccin anti-COVID. Ministerul Sanatatii va fi abilitat sa incheie contracte cu alte state in acest sens. „A fost aprobata o ordonanta…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se creeaza cadrul legal pentru revanzarea unor doze de vaccin anti-COVID. Ministerul Sanatatii este abilitat sa incheie contracte cu alte state in acest sens, a anuntat, miercuri, secretarul de stat Monica Althamer. „A fost aprobata o ordonanta de…

- 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat, astazi, catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19, relateza CNCAV.Acesta este al treilea transport umanitar pe care Romania il face catre Republica Moldova. In total, pana…

- ​Guvernul a adoptat joi un proiect de OUG privind acordarea unui nou ajutor de stat Complexul Energetic Oltenia. Ministerul Finanțelor va aloca sub forma de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664,1 milioane lei, în scopul asigurarii resurselor necesare acordarii ajutorului de…

- Guvernul a aprobat joi un Memorandum prin care Ministerul Sanatatii incheie o noua comanda pentru achizitionarea a peste 4 milioane de doze optionale de vaccin impotriva COVID- 19 produs de compania BioNTech / Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii.

- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, informeaza Ministerul Sanatații, intr-o postare pe contul oficial de Facebook. Potrivit instituției, persoanele vaccinate…

- Ministerul Sanatatii anunta ca personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, precum si personalul din asistenta medicala…