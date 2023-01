Guvernul a aprobat construirea stadionului “Nicolae Dobrin” în Piteşti Obiectivul va fi construit pe un regim de inaltime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje) si va avea o capacitate de 15.200 de locuri pentru spectatori si 457 de locuri de parcare. Prin acest proiect, se urmareste clasificarea ca stadion tip arena sau stadion de capacitate mare si de categoria I – nivel international de competitie, conform prevederilor regulamentului Federatiei Romane de Fotbal referitoare la criteriile de omologare, respectiv stadion de categoria 4, conform regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020″. Investitia va cuprinde, pe langa terenul de joc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

