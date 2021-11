Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi, 11 noiembrie 2021, printr o hotarare, alocarea a 310.426.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului pentru asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, in 31 de unitati administrativ teritoriale.Potrivit…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca a solicitat, miercuri, Executivului, prin MAI si Ministerul Dezvoltarii, diferenta de subventie pentru caldura care rezulta din pretul de 380 lei, cat este astazi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, pretul de productie de anul trecut.

- Guvernul le-a promis primariilor sprijin financiar din Fondul de rezerva, chiar din aceasta saptamana, pentru a acoperi o parte din banii necesari subventionarii pretului majorat al gigacaloriei. Intr-o videoconferinta cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor, premierul interimar Florin Citu a cerut…

- Premierul interimar, Florin Cițu, a declarat, luni, in cadrul videoconferinței cu primarii, ca, prin pachetul legislativ privind plafonarea prețului la energie, Guvernul va aloca din fondul de rezerva sumele de bani necesare orașelor care furnizeaza caldura astfel incat sa plateasca o parte din subvenția…

- „Eu in continuare mizez pe o guvernare de dreapta in Romania” Premierul Florin Citu a anuntat, ieri, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominala de 1,17 miliarde de lei, fata de la 1,11 miliarde de lei la inceputul anului, potrivit Agerpres. „Am aprobat…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de peste 175 de milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru modernizarea și instalarea unei noi infrastructuri de apa potabila și de ape uzate in județul Olt, Romania. Citește și: FLORIN CITU: „Guvernul a aprobat Programul National de Investitii Anghel Saligny”…