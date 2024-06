Guvernul a aprobat: ASF poate bloca site-urile periculoase Guvernul a adoptat vineri o ordonanța de urgența prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va avea prerogativa de a bloca accesul la site-urile web ale entitaților care desfașoara reclame inșelatoare. Conform noii reglementari, ASF poate solicita furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice sa implementeze masuri de blocare a accesului la conținutul acestor […] The post Guvernul a aprobat: ASF poate bloca site-urile periculoase appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanta de urgenta care prevede, intre altele, ca Autoritatea de Supraveghere Financiara va putea sa blocheze accesul la site-urile "entitatilor neautorizate care ofera servicii de investitii, care practica tehnici de inselare, manipulare

