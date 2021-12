Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 476,5 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru acoperirea unor cheltuieli in 105 unitati administrativ-teritoriale. “Hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul…

- Guvernul a alocat peste 400 de milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, unitatilor administrativ teritoriale. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a alocat, in sedinta de astazi, peste 400 de milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara, unitatilor…

- Guvernul Ciuca a alocat, in ședința de vineri, 10 decembrie, peste 400 de milioane de lei unitaților administrativ-teritoriale, din Fondul de rezerva bugetara, pentru finalizarea investițiilor și pentru cheltuieli urgente, se arata intr-un comunicat al instituției conduse de Cskeke Attila. „Fiecare…

- Guvernul a decis vineri alocarea a 476,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara, la solicitarea unor unitați administrativ-teritoriale. Conform unui comunicat de presa, vor beneficia de finanțare 105 unitați administrativ-teritoriale din toate județele. Fondurile se aloca pentru acoperirea costurilor…

- Alocarea de fonduri la solicitarea administratiilor publice locale, facute in conditiile legii, are in continuare culoare politica. La inceputul toamnei, prin doua hotarari de guvern, Guvernul Citu a virat bani fara menajamente exclusiv pe acest criteriu. Astfel, in judetul Iasi, acolo unde sunt primari…

- Instituția Prefectului – Județul Iași a intocmit proiectul de Hotarare a Guvernului privind alocarea sumelor necesare susținerii costurilor pentru sistemul de termoficare al municipiului Iași din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. A fost un demers comun, realizat de Instituția Prefectului…

- Guvernul a alocat 54 de milioane de lei, joi seara, pentru Colterm, suma care ajuta compania de termoficare din Timișoara sa funcționeze pana la finalul anului. Primarul Dominic Fritz a mulțumit celor implicați in rezolvarea solicitarii municipalitații, dar liberalii nu au ratat ocazia sa-i „taxeze”…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a anuntat, marti, ca societatea de termoficare Colterm, care asigura in aceasta iarna caldura pentru zeci de mii de oameni, nu-și poate onora contractul pentru ca, din cauza datoriilor acumulate, are conturile blocate de ANAF, informeaza Agerpres . Primaria…