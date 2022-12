Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, introducerea serviciilor de educatie timpurie complementara si alocarea a 1.200 de noi posturi de consilieri scolari, reprezentand o crestere cu aproximativ 50% fata de numarul actual, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, informeaza Agerpres.

- Guvernul a suplimentat fondurile alocate in acest an Ministerului Muncii, cu 196 de milioane de lei pentru a putea fi platite in aceasta luna pensiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. Banii vor fi luați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Executivului. Potrivit unui comunicat…

- Acesta este construit pe o crestere economica de 2,8% , precum si pe o reducere puternica a inflatiei si a deficitelor. Alte cifre prognozate indica un nivel marit al salariului mediu net lunar la 4.235 de lei si alocarea a peste 7 procente din Produsul intern brut – pentru investitii. Executivul a…

- Guvernul va aproba, marti, o hotarare privind alocarea sumei de 400 milioane lei pentru finantarea programului "Rabla pentru becuri", prin care cetatenii vor primi vouchere la achizitionarea unor becuri noi cu led, mai performante din punct de vedere al consumului de energie electrica. De asemenea,…

- 200 de lei vor fi scutiti de taxe. In total, aproape 2, 2 milioane de angajati cu salariul minim vor primi in plus, in mana, inca 340 de lei. Iar in constructii salariul nu va fi mai mic de 4.000 de lei. Propunerea a fost agreata ieri in cadrul discutiilor dintre executiv, sindicate si patronate. […]…

- Guvernul a aprobat, miercuri, memorandumul privind ocuparea prin concurs sau examen a 477 de posturi vacante in cadrul unor institutii aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.