Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea sesiunilor de depunere proiecte pentru unele masuri si submasuri a fost amanata printr-o decizie a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (AM-PNDR), in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca in acest an va continua programul de susținere a tomatelor in spații protejate, in acest sens precizand ca au fost cuprinse in buget sumele necesare pentru stimularea fermierilor care cultiva roșii in sere și solarii. Pentru a spori increderea…

- Ministerul Agriculturii a publicat luni, 10 februarie 2020, ultimele modificari facute la subvenția de 3.000 de euro pentru hectarul cultivat cu usturoi. Suma alocata pentru plata subvenției, pentru anul 2020, este 7,5 milioane de lei, iar cuantumul pe hectar scade cand cererile depașesc bugetul. Valoarea…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate” continua si in anul 2020. Termenul limita de inscriere in program este 15 aprilie, iar termenul limita de valorificare a productiei este…

- Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat vineri de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare,…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2020 un sprijin financiar de 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, alocarea sumei de aproximativ 1,6 milioane de euro prin care vor fi finantate 4 scheme de ajutor de minimis in domeniul cinematografiei, potrivit Agerpres.Prin memorandumul aprobat se propune aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru participarea…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, alocarea sumei de aproximativ 1,6 milioane de euro prin care vor fi finantate 4 scheme de ajutor de minimis in domeniul cinematografiei. Prin memorandumul aprobat se propune aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri…