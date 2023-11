Stiri pe aceeasi tema

- ”Inca de la audierile pentru preluarea portofoliului de ministru al Finantelor am spus ca un obiectiv important de mandat va fi sa operationalizam Banca de Investitii si Dezvoltare, obiectiv pe care il avem si in PNRR . Astazi, Guvernul Romaniei a aprobat infiintarea ei. Vorbim despre o institutie…

- Executivul a adoptat, joi, un proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea actului constitutiv al Bancii de Investitii si Dezvoltare S.A.. Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa operationalizeze Banca de Investitii si Dezvoltare.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

