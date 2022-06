Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de 700 de lei persoanelor care au pensii mai mici de 2.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: Pensionarii cu pensii mai mici de 2.000 de lei, primesc bani de la stat. Guvernul a aprobat ordonanța de urgența Ministrul Muncii, Marius Constantin Budai, a anunțat joi ca pensionarii vor primi un ajutor de 700 de lei pensionarilor care au venituri mai mici de 2.000 de lei pe luna. Guvernul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfa si de persoane vor beneficia de o schema de ajutor de stat de 300 milioane de lei pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, strategia nationala privind drepturile persoanelor cu dizabilitati „O Romanie echitabila 2022-2027” si a Planul operational privind implementarea Strategiei, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, dupa sedinta, el precizand ca prin aceasta strategie se urmareste stimularea…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi hotararea privind acordarea de gratuitați si facilitați pentru transportul cetațenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina Actul normativ aprobat astazi de Executiv introduce reglementari privind…