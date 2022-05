Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aproba voucherele sociale pentru persoane vulnerabile. La ce pot fi folosite Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de luni, proiectul de ordonanta de urgenta privind acordarea de vouchere sociale persoanelor vulnerabile pentru compensarea unei parti din cheltuielile cu hrana. Masura este cuprinsa…

- Pe agenda sedintei de Guvern se afla un PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in data de 6 aprilie 2022, proiectul de Ordonanța de Urgența al Ministerului Sanatații privind asigurarea, de la bugetul de stat, prin a sumelor necesare acoperirii plații TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate in cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocarilor…

- Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, mamele din categoriile defavorizate vor primi tichete electronice in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuti.Tichete electronice in valoare de 2.000 de lei pentru mame. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in dezbatere publica un…

- Exportul constituie unul dintre cei mai importanți factori pentru creșterea economica. Pornind de la aceasta premisa, Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 23 februarie a.c., Ordonanța de Urgența privind modificarea Anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 16 februarie a.c., doua acte normative de interes pentru mediul de afaceri. Este vorba despre Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea inființarii și dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii și Ordonanța de…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 16 februarie a.c., Ordonanța de Urgența privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat ca in ședința de miercuri Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de Urgența privind modificarea si completarea OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe ...