- Guvernul respinge informațiile raspandite in media rusa potrivit carora Armata Romaniei ar avea militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea,…

- Guvernul a decis ca romanii care gazduiesc refugiați ucraineni sa primeasca de la stat inca 50 de lei pe zi pentru fiecare persoana cazata. Banii, care vor putea fi decontați la cerere, se adauga sumei de 20 de lei pe zi, acordata deja pentru asigurarea hranei cetațenilor sosiți din țara vecina, dupa…

Un tren cu ajutoare umanitare pentru refugiatii ucraineni aflati in Romania a plecat miercuri de la Strasbourg (estul Frantei) catre aceasta tara frontaliera cu Ucraina, ''o premiera'' potrivit Protectiei Civile, care gestioneaza aceasta operatiune, transmite AFP.

- Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot…

- Autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova se sprijina reciproc in facilitarea trecerii frontierei de catre refugiatii ucraineni si ajutoarele umanitare destinate Ucrainei, potrivit unui comunicat al institutiei. ‘In contextul generat de conflictul armat din Ucraina, al necesitatilor de gestionare…

Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca Romania va trimite ajutoare catre Ucraina, sub forma de muniție, combustibil, caști, echipament militar, alimente și medicamente. „Alaturi de partenerii și aliații sai, Romania continua sa sprijine Ucraina in efortul sau de a respinge invazia Federației Ruse!…