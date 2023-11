Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea unor ajutoare de urgenta, in valoare de aproximativ 375.000 lei, pentru mai multe familii ale caror locuinte au fost afectate de inundatii sau de incendii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de 1,756 milioane de lei pentru sprijinirea a 427 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate din cauza incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase, ori care au probleme grave de sanatate sau se…

- Guvernul a aprobat ajutoare de urgența pentru familii din Alba și alte județe, cu probleme sociale. Care sunt sumele acordate Guvernul a aprobat ajutoare de urgența pentru familii din Alba și alte județe, cu probleme sociale. Acestea sunt in valoare totala de aproape 1,8 milioane lei. In total, sunt…

- Ajutoare de urgența pentru familii afectate de fenomene meteo extreme. Suma, majorata de catre Guvern cu 7 milioane de lei Ajutoare de urgența pentru familii afectate de fenomene meteo extreme. Suma, majorata de catre Guvern cu 7 milioane de lei Suma pentru acordarea de ajutoare de urgența, destinate…

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea unor ajutoare de urgenta victimelor si familiilor afectate de tragedia de la Crevedia, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constanin. ,,Fiecare pacient transferat in strainatate va putea fi insotit de un membru al familiei care va beneficia de un…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in suma totala de 1.283.200 lei pentru sprijinirea a 306 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau se afla in situatii care…

- Executivul urmeaza sa aprobe, in ședința de Guvern de joi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de exploziile de la Crevedia, soldate cu doi morți și peste 50 de raniți. E vorba de un proiect de hotarare de guvern privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor afectate de tragicul eveniment produs in localitatea Crevedia. Potrivit proiectului de hotarare de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in…