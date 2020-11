Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de…

- Guvernul se reunește in ședința, luni dupa-amiaza, pentru a adopta a treia rectificare bugetara din acest an. Munca și Sanatatea primesc cei mai mulți bani Premierul Ludovic Orban a anuntat, saptamana trecuta, ca Guvernul se va reuni luni in sedinta, pentru a adopta rectificarea bugetara, dupa ce proiectul…

- Veniturile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 5.212,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminueaza cu suma de 683,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4.

- Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in cadrul unei conferințe de...

- Guvernul pregateste o noua rectificare bugetara, a treia din acest an. Masura este necesara pentru ca in Parlament s-au adus modificari importante asupra legislatiei si au fost afectate programele de sprijin pentru redresarea economiei – afirma premierul Ludovic Orban. Mentinerea deficitului de 8,6%…

- "Am avut discutii pe aceasta tema. Poate fi o intelegere sau un act normativ care sa permita ca dupa data de 1 ianuarie sa nu fie obligati cei care au beneficiat de masura amanarii ratelor sa fie obligati sa plateasca toate ratele", a afirmat Ludovic Orban, miercuri, la Pitesti. Premierul…