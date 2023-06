Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pe an și salariaților din sectorul privat. For decizional este Camera Deputaților, informeaza Mediafax.„Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea și completarea OUG 8/2009,…

- CARAȘ-SEVERIN – Minunea despre care vorbește senatorul PSD Ion Mocioalca s-ar putea intampla de anul viitor, iar voucherele ar putea fi suportate de la bugetul de stat! Social-democratul Ion Mocioalca spune ca parlamentarii Coaliției de guvernare au depus zilele trecute la Senat, in calitate de prima…

