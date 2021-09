Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca a discutat in Guvern despre plafonarea prețurilor la gaze, spunand ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea o discuție in acest sens cu Comisia Europeana. „Am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. Am introdus aceasta tema in dezbatere in Guvern. Domnul ministru impreuna cu Consiliul Concurenței vor discuta și cu Comisia Europeana. Sunt mai multe variante la care ne gandim. Am vrut sa avem și aceasta varianta. Cautam cele mai bune soluții pentru aceasta perioada in care prețurile la energie și haze au crescut. Pentru consumatorii…