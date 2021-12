Guvernul a analizat, în primă lectură, ordonanţa de urgenţă privind reluarea acordării voucherelor de vacanţă „Un deziderat al acestui Guvern este reluarea acordarii voucherelor de vacanta si astazi, prin dezbaterea proiectului, facem un pas important pentru a-l duce la indeplinire. Masura s-a dovedit a fi benefica pe durata implementarii ei atat pentru salariati, carora li s-a oferit o noua ocazie sa isi redescopere tara in vacantele lor, dar mai ales pentru operatorii din turism. Mai exact, voucherele de vacanta au determinat aproximativ un milion de romani sa consume produse locale, calatorind aici, acasa. In aceasta maniera au fost atenuate, intr-o mare masura, efectele negative ale pandemiei COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

