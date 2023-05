Guvernul a amanat miercuri o decizie in privința extinderii cu 15 ani a acordului de concesiune cu OMV Petrom pentru explorarea și producția de gaze naturale. „Decizia a fost amanata din motive care țin de context și de conținut”, a declarat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, potrivit Hotnews. Durata acestui acord de concesiune este de 30 de ani, incepand cu data de 12 septembrie 1997, inclusiv perioada de explorare, și viza inițial 18 perimetre de explorare cu o suprafața de peste 57.000 de kilometri patrați, se arata in nota de fundamentare. Pentru ca in urma explorarii nu a…