- Peste 3,5 milioane de puieți forestieri vor fi plantați de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva in cursul campaniei de impaduriri de toamna in fondul forestier administrat. In aceasta campanie vor fi impadurite 1.081 hectare fond forestier, cu precadere in zonele cu altitudini mai mici, de campie…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza 'Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant', finantat din Fondul pentru Mediu. Prin acest program scolile si gradinitele din Romania pot fi izolate…

- CE a alocat Romaniei 370 de milioane E pentru imbunatațirea calitații apei Comisia Europeana a aprobat pentru țara noastra o investiție de aproape 370 de milioane de euro pentru a îmbunatați furnizarea de apa potabila sigura, colectarea și tratarea apelor reziduale. Banii provin din…

- Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase – SUMAL 2.0 va deveni operational incepand cu data de 1 noiembrie. Cei peste 100.000 de utilizatori vor putea sa inceapa sa opereze in acest sistem informatic, in paralel cu versiunea veche, a anuntat, joi, intr-un comunicat, Ministerul…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continua sa iși incalce promisiunile, chiar daca are un nou președinte la timona. Este al patrulea președinte de la inceperea programului Casa Verde Fotovoltaice, insa implementarea acestuia ramane un eșec. Greenpeace a facut demersuri la Guvernul Romaniei,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a finalizat o investitie de peste 2 milioane lei intr-o platforma pentru gunoi de grajd, in localitatea Comarna din judetul Iasi, platforma cu o capacitate de 2.200 mc/an, potrivit news.ro.”La 24 septembrie 2020, a fost semnata receptia de terminare…

- Un numar de 17 milioane de puieti vor fi plantati in cadrul editiei de toamna a campaniei nationale de impadurire ”O padure cat o tara”, iar judetele in care Romsilva va planta cei mai multi puieti sunt Tulcea, Galati, Ialomita, Calarasi, Dolj, Braila si Vaslui, a anuntat miercui ministrul Mediului,…