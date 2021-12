Guvernul a alocat peste 40.000 de lei pentru datorii legate de termoficare si servicii de protectie a copiilor. Ce suma va primi fiecare Consiliu Judetean

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciuca a alocat, in ședința de vineri, 10 decembrie, peste 400 de milioane de lei unitaților administrativ-teritoriale, din Fondul de rezerva bugetara, pentru finalizarea investițiilor și pentru cheltuieli urgente, se arata intr-un comunicat al instituției conduse de Cskeke Attila. „Fiecare…

- Un minister minte cu nerusinare un senator al Romaniei despre modul cum a fost impartit un miliard de lei din banii publici, banii nostri, pe criterii exclusiv de partid. La inceputul lunii octombrie, cu putin timp inainte sa fie destituit prin cea mai votata motiune de cenzura, prim-minstrul Florin…

- Alocarea de fonduri la solicitarea administratiilor publice locale, facute in conditiile legii, are in continuare culoare politica. La inceputul toamnei, prin doua hotarari de guvern, Guvernul Citu a virat bani fara menajamente exclusiv pe acest criteriu. Astfel, in judetul Iasi, acolo unde sunt primari…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, obiectivul, in valoare totala de 47.833.000 lei, va fi…

- Guvernul a alocat miercuri peste 1 miliard de lei din Fondul de rezerva pentru proiecte locale, anunța Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, care subliniaza ca banii au fost acordați indiferent de culoarea politica a primarilor.

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, 2.756 de administrații locale din Romania au primit finanțare in valoare totala de 1.010.966.000 lei. De banii din Fondul de rezerva al Guvernului vor beneficia 2.514 comune, 194 de orașe și 48 de muncipii. Conform propunerii formulate de Ministerul…

- Guvernul a alocat peste un miliard de lei, din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, pentru proiectele locale, a anuntat, miercuri, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila.

