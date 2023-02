Guvernul a alocat aproape 160 milioane de lei pentru cazarea și hrana refugiaților din Ucraina Executivul a adoptat in ședința din 22 februarie o hotarare prin care este suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 158,1 milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului, cu scopul decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea persoanelor afectate de razboiul din Ucraina. Informația vine dupa ce Libertatea a scris ca Guvernul nu a platit de doua luni aceste cheltuieli. Intre timp, mai multe persoane s-au plans din aceasta cauza. „Aceasta suma este necesara decontarii cheltuielilor ocazionate de gazduirea cetațenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, iar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

