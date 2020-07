Guvernul a aprobat alocarea a 353 de milioane de lei pentru sprijinul a 495 de unitati administrativ-teritoriale din 14 judete afectate de inundatii si alte calamitati in acest an, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



"Un alt proiect de hotarare de guvern adoptat in aceasta sedinta de guvern vizeaza acordarea unor sume din Fondul aflat la dispozitia premierului pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale. Vorbim despre o suma de 353 de milioane de lei pentru un numar de 14 judete", a declarat Ionel Danca, joi, la finalul sedintei…